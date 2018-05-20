Yanardağ patlaması ile yeryüzüne yükselen lavların yok edici gücüne yakından tanıklık edin

Hawaii, bir süredir Kilauea Yanardağı’ndan yeryüzüne yükselen lavların etkisi altında. Yanardağın bulunduğu ada, kızgın lavın ilerleyişi durdurulamadığı için neredeyse tamamen tahliye edildi. Bir helikopter adanın tümü için tehlike arz eden lavların ilerleyişini yakından görüntüledi.
Adından da anlaşılabileceği üzere Hawaii eyaletindeki en büyük ada olan Big Island, uzun bir süredir adadaki Kilauea Yanardağı’nın faaliyetlerinden ötürü alarmda. Kızgın lavların yeryüzüne çıkış noktası olan yanardağ, adada birkaç depremin yaşanmasının ardından çevresinde bulunan ormanlık alandan başlayarak adayı yakmaya başladı. Şu anda ise lavlar çok daha büyük bir alana yayılmış durumda.
Lavların ilerleyişini yakından takip eden bir helikopterden, adanın son durumunu gösteren bir video çekildi. İşte o video:
Lava flow from Fissure 20, Kīlauea Volcano’s Lower East Rift Zone, May 19, 2018, 7:52 AM HST.
Helicopter overflight of a fast-moving lava flow emerging from fissure 20 on May 19, 2018, at 7:52 AM HST. The flow is advancing to the southeast. Lava fountaining is visible in the background. The audio is the sound of the helicopter.More photos and video are available on the USGS–Hawaiian Volcano Observatory webpage, at https://volcanoes.usgs.gov/volcanoes/kilauea/multimedia_chronology.html.#usgs #hvo #hawaiianvolcanoobservatory #kilauea #volcano #KilaueaErupts ##LERZeruption #LERZ #KilaueaEruption
USGS Volcanoes paylaştı: 19 Mayıs 2018 Cumartesi
Fesimde bu olayı Yazdım duru gorumde volkan patlaması gördüm.diye ne hikmetse dünyadaki bütün yanardaglari önceden görüyorum.duru görü diyorlar buna