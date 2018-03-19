Uzaylıların varlığını kanıtlayan matematik denklemi: Drake denklemi

19 Mart 2018 [0] Yorum

Drake denklemi olarak isimlendirilen son derece özel denklem, birçok olasılığın hesaplanmasıyla birlikte uzaylıların galaksimizin bir köşesinde kesinlikle var olduğunu ortaya koyuyor.

İnsanlık yüzyıllardır evrende tek olup olmadığını anlamaya çalışıyor. Kendi gezegenimizin bile tüm gizemlerini çözememiş olmamıza rağmen bizi göklere yönelten merakımız, bu sonsuz arayışta hiç olmadığı kadar ileriye gitmemizi sağladı. Ancak tüm araştırmalara ve kaydedilen ilerlemelere rağmen henüz Dünya dışında canlılığa rastlayabilmiş değiliz. Bu arayışın boşuna olup olmadığını öğrenmek isteyen bilim insanları, çareyi matematiği kullanmakta bulmuş.

Birçok tanınmış bilim insanının ortaklaşa çalışmasıyla oluşturulan ve bu konudaki katkılarından ötürü adını Dr. Frank Drake’ten alan Drake denklemi, Dünya’yı yaşanabilir kılan etkenleri de göz önünde bulundurarak evrende canlılık barındıran kaç gezegenin olabileceğini kabaca ortaya koyan bir denklem. İşte denklem ve denklemin etkenleri:

R∗: Galaksimizde yıldız sayısı

fp: Yıldızların gezegene sahip olma oranı

ne: Yıldızlardaki yaşama uygun gezegenlerin ortalama sayısı

fl: Yaşam barındırabilecek ortama sahip olan gezegenlerin sayısı

fi: Zeki canlılar ve uygarlık barındıran gezegenlerin sayısı

fc: İletişim kurma teknolojisini geliştirmiş olan uygarlıkların sayısı

L: Uygarlıkların tespit edilebilir sinyaller gönderdiği sürenin uzunluğu

Drake denklemi uzaylıların varlığını nasıl kanıtlıyor?

Denklemin uzaylıların varlığına kanıt olarak görülmesinin asıl nedeni denkleme dahil edilen etkenler. Bu etkenler gerçek bilimsel verilerin çeşitli kaynaklardan elde edilen oranlarla hesaplanması sonucunda elde edilmiş. Denklem sonucunun 1000 ile 100.000.000 arasında bir sayı olarak hesaplandığı biliniyor. Yani denklem üzerinden yola çıkarak Samanyolu Galaksisi’nin 100 milyon uzaylı uygarlığına ev sahipliği yapma ihtimalinin bulunduğu söylenebilir.

Elbette denklemin sonucunun kesin bir şekilde doğru olduğu söylenemez. Seneler içerisinde farkı etkenler ve hata payları da bu denklemin sonucunda bazı değişiklikler olmasını sağlamış. Ancak hangi etken eklenirse eklensin, N sayısı (uzaylı medeniyetlerinin sayısı) her zaman sıfırdan çok olmuş.