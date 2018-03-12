Facebook hakkınızda ne biliyor? Bilgilerinizi nasıl indirebilirsiniz?

12 Mart 2018 [0] Yorum

Facebook’un kullanıcıları hakkında neler bildiğini görmek adına küçük bir araştırma yapıldı. Sosyal paylaşım sitesinin hiçbir bilgiyi silmediği ve tahmin ettiğimizden de çok veriyi depoladığı ortaya çıktı. Detaylar haberimizde.

TNW’den George Abi-Heila, dünyanın en popüler sosyal paylaşım platformu olan Facebook’un bizler hakkında neler bildiğini görmek adına küçük bir araştırma yaptı. Çoğu Facebook kullanıcısının bilmediği bir yola başvurarak kişisel bilgilerinin tümünü indiren Abi-Heila, 500 MB’lık .zip dosyası içerisinde bulduklarını tüm Facebook kullanıcılarıyla paylaştı.

14 Eylül, 2007 tarihinde Facebook hesabını açtığını belirten Abi-Heila, yaklaşık 11 senedir yaptığı her şeyin indirdiği dosyada yer aldığını paylaştı. Çalıştığı yerlerin, eski ilişkilerinin, adreslerinin, arkadaşlarının, işverenlerinin ve hatta arkadaşlıktan çıkardığı kişilerin bile kaydedildiğini söyleyen editör, tüm bunların yanı sıra Facebook’a giriş yapılan cihaz bilgilerinin de depolandığını görmüş.

Aşağıdaki görselden Facebook’a fotoğraf yükleyen cihazın modelini, detaylı kamera özelliklerini, konumunu ve IP adresini görebilirsiniz.

Facebook’a giriş yaptığınızda bilgilerinizi paylaşıyorsunuz

Sosyal paylaşım sitesine her giriş yapıldığında konum bilgisinin ve giriş yapılan cihazla ilgili bilgilerin paylaşıldığını dile getiren editör, düzenli olarak Facebook’u kullanan kişilerden birisiyseniz nasıl bir yaşam düzenine sahip olduğunuzun tüm detaylarıyla sosyal paylaşım platformu tarafından bilindiğini iddia ediyor. Bu bilgilere ev ve iş adresiniz, kaçta uyandığınız ve uyuduğunuz, gezdiğiniz yerler, sevdiğiniz yerler, yaptığınız aktiviteler gibi birçok şey dahil.

Facebook rehberinizi kopyalıyor, reklam verenlere numaranızı gönderiyor

Akıllı telefonunuza Facebook’un uygulamasını indirdiğiniz sırada uygulamanın rehberde kayıtlı olan kişileri görmesine izin veriyorsunuz. Elbette bu gizlilik ihlali fırsatını değerlendirmekten geri durmayan sosyal paylaşım platformu, tüm rehberinizi kopyalıyor ve sonsuza kadar saklıyor. Bununla da yetinmeyerek internet geçmişinizden, beğendiğiniz sayfalardan, cookie’lerden elde edilen bilgilerle size uygun olarak seçilen reklamverenlerle telefon numaranızı paylaşıyor.

Yaşınız, görünüşünüz, gerçek adınız, doğum tarihiniz, konumunuz…

Facebook’un neredeyse tüm kişisel bilgilerinizi kayıt altına aldığını söylemek mümkün. Reklamverenlere uygun bir profil sunabilmek adına kullanıcılarının her türlü bilgisini kayıt altına alan platform, kimlik bilgilerinizin yanı sıra yüzünüzü de tanıyor. Facebook’un kullandığı yapay zeka, şu an yüzde 98 doğrulukla hangi fotoğraflarda yer aldığınızı algılayabilecek kadar iyi çalışıyor. Bu nedenle fotoğraf yüklemeden önce de iyice düşünmenizi tavsiye ederiz.

Facebook’taki bilgilerimiz nasıl indiririm?

Kişisel bilgilerini indirmek için Yardım Merkezi’nde paylaşılan şu adımları takip etmeniz yeterli:

Tüm Facebook sayfalarının sağ üst köşesinde bulunan simgesine tıklayın ve Ayarlar’ı seçin Genel Hesap Ayarlarınızın altındaki Facebook verilerinin kopyasını indir seçeneğine tıklayın Arşivimi Başlat’a tıklayın

Bu adımların ardından bilgilere ulaşabilirsiniz. Konu hakkında daha fazla bilgi için buradaki bağlantıya göz atabilirsiniz.