Bu Gıda Ürünleri Kanser Riskini Artırıyor

Günümüzün baş edilmesi en zor hastalıklarından biri olan kanser için çözüm arayışları devam ediyor. Kanser'i yenmenin yollarından biri de oluşumuna neden olan veya riski artıran durumları ortadan kaldırılmasını içeriyor.

Kanserin günümüzde görülme sıklığı sürekli artıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ise her altı kişiden biri hayatını kanser sebebiyle kaybederken; Bilim insanları da tabii ki bir yandan tedavi yöntemleri için arayış içinde. Seçenov Üniversitesi Onkoloji Kliniği Onkolojik Cerrahi Bölümü Başkanı Natalya Sukortseva, kanser riskini artıran gıda maddeleri ile ilgili şöyle konuştu;

"Şeker ve suni tatlandırıcılar, tehlikeli gıda ürünleri listesinde ilk sıradadır. Rafine edilmiş şekerin aşırı tüketimi, endokrin ve kardiyovasküler sistemlerin kronik hastalıklarına neden olabilir, ayrıca obeziteye yol açabilir. Şeker ikameleri, yapay renklendiriciler, bunları içeren yiyecekler ve içecekler toksin içerir. Larinks ve özofagusun mukoza zarlarına nüfuz ederek, hücrelerin malign büyümesini tetikleyebilirler ve sadece obeziteye neden olmazlar. Zararlı ürünlerin tüketilmesi boğaz, yemek borusu, mide ve diğer organ ve sistemlerin kanser olmasına yol açar".

Natalia Sukortseva'ya göre sucuk gibi işlenmiş gıdaların yoğun olarak tüketilmesi onkolojik hastalıklara yakalanma riskini artırıyor. Sukortseva, konuyla ilgli olarak "Yarı mamül ürünler, sosisler, füme etler ve jambonlar sağlığa zararlı maddeler, fazla tuz ve kimyasallar içerir. O nedenle eğer düzenli olarak sabah, öğlen ve akşam bu ürünler tüketilirse, kolon kanserine yakalanma riski artar" şeklinde konuştu.

Bilim insanları, kansere neden olan şeyin gıda maddesinin kendisinden çok 'hazırlanma şeklinin' olduğunu belirtiyorlar. Onkolojik hastalıklara yol açan ürünlerin başında ultra işlenmiş gıdalar, unlu mamüller, gazlı içecekler, şekerli mısır gevreği, yarı mamül ürünler ve işlenmiş et ürünleri geliyor.