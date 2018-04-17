Volkswagen’ın logosu değişiyor!

Volkswagen, müşterilerine daha iyi hitap edebilmek amacıyla logo değiştirme kararı aldığını açıkladı. Yeni logoyla birlikte şirketin ‘daha az Alman’ olması da hedefleniyor.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden birisi olan Volkswagen, radikal bir karar alarak gelecek sene logosunu değiştireceğini duyurdu. Bugün Berlin’de yaptığı açıklamayla şirketin bu kararını basına duyuran Jochen Sengpiehl, dizel emisyonu skandalından ötürü markanın büyük bir darbe aldığını ve geçtiğimiz senelere kıyasla daha kötü bir konumda olduğunu belirtti. Sengpiehl, marka popülerliğinin düşüşünde Volkswagen’ın ‘fazla Alman’ olmasının da payı olduğunu söyledi ve yeni logoyla birlikte markayı daha az Alman yapmayı deneyeceklerini dile getirdi.

Yeni Volkswagen daha renkli olacak

Bloomberg’e verdiği röportajda şirketin müşterilerine olan yaklaşımından da değişeceğine değinen Sengpiehl “İnsanların bizimle birlikte eğlenmesini istiyoruz, bu amaçla daha renkli olacağız.” dedi. Bu sözlerden anlaşıldığı üzere otomotiv devinin logo değişimiyle birlikte müşteri odaklı çalışmaya başlayacak, yani sosyal medyaya ve dijital reklamcılığa daha fazla yatırım yapacak. Sengpiehl, farklı platformlar üzerinden markayı tanıtarak kalitenin gösterileceğini ve bu sayede yüksek fiyatların da müşteri açısından anlam kazanacağını söyledi.

Volkswagen, bu değişimi iyi bir şekilde ayarlayabilmek için bazı ülkelere pazarlama merkezleri kuracak ve ülke içerisindeki değişime ayak uydurabilmek adına bu merkezlerle sürekli iletişim halinde olacak. Ayrıca bu merkezlerin elektrikli otomobiller için pazar araştırmalarında da büyük bir rol oynayacağı biliniyor.

Tüm bu değişimlerin Alman otomobil üreticisi açısından faydalı olup olmayacağını zaman gösterecek, ancak şunu belirtmek gerekiyor ki böylesine büyük bir değişim kararı almak gerçekten de büyük başarı. Şirket, yeni logonun bir süre sonra basınla paylaşılacağını söyledi.