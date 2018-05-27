Mısır, YouTube’u yasaklama kararı aldı

Mısır, 2012 senesinde YouTube’da paylaşılan İslam karşıtı bir videodan dolayı video platformunu bir ay boyunca yasaklamaya karar verdi. Yasağın devam etmesi konusunda da görüşmeler sürüyor.

YouTube‘un yasaklı olduğu ülkeler arasında Mısır da katıldı. Video paylaşım platformunda 2012 senesinde paylaşılan Innocence of Muslim isimli bir videoya tepki gösteren idare mahkemesi, videonun paylaşılmasına izin veren platformun yasaklanması talebinde bulunmuştu. 2013 senesinde başlayan resmi işlemler tam 5 sene sonra sonuca bağlandı ve platformun 1 ay yasaklanmasında karar kılındı.

2012 senesinde yüklenen bir videodan dolayı 2018 senesinde platformun yasaklanmış olmasını birçok kişi anlamsız olarak nitelendiriyor. Yasağın yalnızca bir ay süreceği biliniyor ancak bazı yetkilileri yasağın devam etmesini istediği ve bu konuda çalışmalar yaptığı belirtildi.

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