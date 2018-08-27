



Macworld tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni iPhone modelleri %30 daha hızlı olacak ve daha fazla şarj ömrü bulunacak.

Apple’ın yeni iPhone modellerine ilişkin TSMC tarafından paylaşılan rapor, Macworld’ün haberine göre çok daha hızlı iPhone modellerinin yolda olduğunun habercisi. Yeni iPhonelar, bu yüksek hızı yeni A12 yongasına borçlu.

7nm üretim tekniğiyle üretilen A12 yongası, 10nm’lik yongalara kıyasla 1,6 kat daha fazla transistör yoğunluğuna sahip. Eğer Apple aynı üretim tekniğiyla A11 yongasını üretseydi yonganın boyutu %40 küçülür, şarj tüketimi ise %40 oranında azalırdı. Yonga, aynı şarj tüketimiyle %20 daha fazla performans verirdi.

Yeni üretim tekniği göz önünde bulundurulduğunda, yonganın Geekbench 4’ün çoklu işlemci performansı testinden yaklaşık 13000 puan alması bekleniliyor.

İşlem hızıyla birlikte GPU performansının da %40 oranında artış göstereceği tahmin ediliyor. Tüm bu performans artışına rağmen, şarj tüketimi %15-%25 oranında düşecek.

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