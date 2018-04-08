Mark Zuckerberg’i sorgulayacak kurulun Facebook’tan para aldığı ortaya çıktı

Kullanıcı gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle sorguya çağrılan Mark Zuckerberg, 55 kişiden oluşan kurulun neredeyse hepsine Facebook çalışanları üzerinden ödeme yapıyormuş.

Cambridge Analytica skandalından ötürü gündemden düşmeyen Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, Beyaz Saray ve ABD Senatosu’ndan olan 55 kişilik bir kurul tarafından sorguya çağrıldı. Skandalla ilgili detayları paylaşacak ve hem kendini, hemde şirketini savunacak olan Zuckerberg, paylaşılan bilgilere göre kurulun neredeyse tüm üyelerine para ödüyormuş.

Şirketin ve çalışanların bağış adı altında 2007 senesinde beri kuruldaki farklı isimlere ödemeler yaptığı ortaya çıktı. Kayıtlarda yer alan bilgiler 55 kişilik kurulun 46 üyesinin çalışanlardan binlerce dolar aldığını gösteriyor. Facebook ile bağlantısı olan kişilerin ve kurumların bağışları 381 bin, 369 bin ve 235 bin dolar gibi büyük miktarlarda olmuş.

Zuckerberg, Birleşik Krallık Parlamentosu’nun sorgu çağrısına olumsuz yanıt vermiş ancak ABD’den gelen kurul çağrısına katılacağını duyurmuştu. Kurula para aktarıldığının ortaya çıkması, Facebook kurucusunun neden Birleşik Krallık’a olumsuz yanıt verdiğini net bir şekilde gösteriyor.