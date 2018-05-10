Konum bilgisini paylaşan bazı uygulamalar App Store’dan kaldırılıyor

http://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bscn=trd&mc=click&pli=24935084&PluID=0&ord=[timestamp]

Apple, konum bilgisini üçüncü parti yazılımlarla paylaşan uygulamaların App Store İnceleme Yönergeleri’ne uygun olmadığını belirtti ve uygulamaları mağazadan kaldırmaya başladı. Bu şekilde Apple müşterilerinin konum bilgilerinin korunması amaçlanıyor.

Apple, müşterilerinin konum bilgilerini korumak adına App Store’daki bazı uygulamaların kaldırılması gerektiğine karar verdi. Bir süredir mağazadaki uygulamaları yakından takip eden şirket, üçüncü parti yazılımlarla Apple kullanıcılarının konum bilgilerini paylaşan uygulamaların App Store İnceleme Yönergeleri’nde bulunan iki kuralı ihlal ettiğini dile getirdi. Bu kurallar (5.1.1 ve 5.1.2) uygulamayı kullanan kişilerin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak adına uygulama üzerinden elde edilen bilgilerin dış kaynaklarla paylaşımını kısıtlıyor.

Avrupa Birliği tarafından hazırlanan GDPR’ın (Genel Veri Koruma Tüzüğü), şirketlerin bu gibi adımlar atmasında son derece etkili olduğu söylenebilir. GDPR içeriğine göre kullanım sırasında veri elde eden uygulamaların bu verilerle neler yaptığının kapsamlı bir şekilde denetlenmesi gerekiyor. Apple’ın da bu yönde adımlar attığı söylenebilir.