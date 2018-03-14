Kripto Para Piyasasına Bir Darbe de Google’dan Geldi

14 Mart 2018 [0] Yorum

Kripto para birimlerinde yaşanan artışlar dolandırıcıların da bu alanda yeni yöntemler aramasına neden oluyor. Doladırıcıların sıklıkla kullandığı bir mecra olan Facebook, Ocak ayında aldığı karar ile kripto para reklamlarını engelleyeceğini açıklamıştı. Şimdi Google da kripto para reklamlarını yasaklıyor.

Haziran 2018 itibari ile Google kripto para reklamlarını yasaklayacağını açıkladı.

Bugün alınan karara istinaden yapılan açıklamayla yeni reklam politikası çerçevesinde kripto para, finansal getiri farkı ve çift değişkenli opsiyonlar gibi denetlenemeyen veya spekülatif finansal ürünler için reklamlarının ve kazanç sağlayan ikili opsiyon reklamlarının yasaklanacağı belirtildi. Bu yasak ile beraber kripto para birimleri internet dünyasının en büyük iki mecrası dışında kalmış oldu.

Açıklama Sonrasında Bitcoin Fiyatı Ne Oldu

Google’ın açıklamasının ardından Bitcoin şu sıralar % 2-3 seviyesinde gerileyerek, 9.100 dolar seviyesine geldi. Bitcoin ardından diğer kripto para birimleri de değer kaybetti.