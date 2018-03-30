iOS 11.4 ile gelecek olan ve gelmesi beklenen özellikler

iOS 11.3 sürümünün yayınlanmasının ardından gözler iOS 11.4’e çevrildi. Yeni sürümde nelerin değişeceği ve hangi özelliklerin ekleneceği soruları merak ediliyor. Şimdiye kadar edindiğimiz bilgilerden yola çıkarak 11.4 sürümüyle gelecek olan ve gelmesi beklenen özellikleri derledik.

Apple’ın iOS 11.3 güncellemesini iPhone ve iPad modelleri için yayınlamasıyla iOS 11.4 hakkında ilk sorular gelmeye başladı. Apple, iOS 12’den önce en az bir adet üst sürümün daha yayınlanacağını söyleyerek 11.4 sürümüne kesinlik kazandırmıştı. iOS 8’den beri hiçbir sürüm için 4 büyük güncelleme yayınlamamış olan Apple, iOS 11’in hatalarından dolayı eleştirilmesi ve batarya kriziyle gündeme gelmesinin ardından işletim sistemini düzeltmeye odaklanacağını paylaşmıştı. Güncelleme sayısının artması da Apple’ın işletim sistemi üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Şimdilik yeni sürümle ilgili detaylıca konuşmak için çok erken ancak paylaşılan bilgiler ve tahminlerimizden yola çıkarak 11.4 sürümüyle Apple cihazlarına eklenmesi beklenen özellikleri sizler için derledik. İşte o özellikler:

ClassKit

Bu ay düzenlenen Education etkinliğinde tanıtılan ClassKit özelliği, öğrencilerin ödevler hakkında bilgi alması ve öğretmenlerin ödevlerin takibini yapması amacıyla geliştirilmiş. Ayrıca, öğretmenlerin bu özelliği kullanarak özgün öğretim etkinlikleri öğrenebilecekleri de paylaşılmıştı. ClassKit’in yalnızca iPad için kullanıma sunulması bekleniyor.

AirPlay 2

Kablosuz bağlantı üzerinden birçok Apple cihazının çalma ayarlarını eş zamanlı olarak ayarlama imkanı sunan AirPlay 2, iOS 11.3’ün 1. ve 2. beta sürümlerinde denenmişti ancak iOS 11.3 ile birlikte kullanıma sunulmadı. Bu nedenle 11.4 sürümünde AirPlay 2’yi de görmeyi bekliyoruz.

Messages on iCloud

Messages on iCloud, isminden de anlaşılabildiği gibi iCloud üzerinden iMessage’da yer alan mesajları ve ekleri yedeklemeye yarayan bir özellik. Apple cihazları arasında geçiş yapan kullanıcılar için geliştirilen bu özelliğin de iOS 11.3 ile kullanıma sunulması bekleniyordu.

iOS 11.4 ne zaman yayınlanacak?

Apple yeni iOS sürümünün ne zaman yayınlanacağı hakkında bilgi paylaşmadı, ancak 4 Haziran’da gerçekleştirilecek WWDC 2018 etkinliğini de göz önünde bulundurarak yeni sürümün etkinlikten hemen önce indirilmeye sunulacağı söylenebilir.