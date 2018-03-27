Yeni keşfedilen organın kanserin yayılmasına yardımcı olduğu bulundu

Bilim insanları, vücuttaki her dokuyu çevrelediği düşünülen ve tamamen sıvılarla kaplı olan bir organ keşfetti. Bu devasa organın kanserli hücrelerin yayılmasını kolaylaştırdığı düşünülüyor.

New York Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde patoloji uzmanlığı yapan Neil Theise, insan vücudunun başka bir organa daha sahip olduğunu ve bu organın kanserin yayılmasına yardımcı olabildiğini keşfetti. Sıradan bir endoskopi işlemi sırasında fark edilen yeni organ, tahminlere göre vücuttaki tüm dokuları çevreleyen devasa bir sıvı kanalı. Theise, organı fark etmesinin ardından aynı endoskopi işlemini kendine uygulayarak elde ettiği sonuçların doğruluğunu teyit etti.

Doku inceleme yöntemlerinden ötürü bulunamamış

Bilim insanları yeni organın yer aldığı konumda daha önceden sert, yoğun bir doku hattı bulunduğunu düşünüyordu. Ancak yapılan araştırmalar doku inceleme yöntemlerinin bu kanallardaki sıvının dışarı çıkmasına neden olduğunu ve kanalların buna bağlı olarak kuruyup, sertleştiğini ortaya koydu.

Yeni keşfedilen kanalların genişliği son derece dar, fakat neredeyse her dokuyu çevrelediği düşünülüyor. Bu da vücuttaki toplam sıvı oranının beşte birinin kanallarda bulunduğunu anlamına geliyor.

Kanserin yayılmasında büyük rol oynuyor

Bilim insanları bu kanalların kanserin yayılmasına yardımcı olduğunu düşünüyor. Kanserli bireylerden alınan örnekler, kanser hücrelerinin bu kanalları kullanarak hızlı bir şekilde vücudun farklı konumlarına ulaşmayı başardığını ortaya koydu. Theise, kanalların kanserli hücreler açısından devasa bir ulaşım ağı olduğunu söyledi.

Tüm dokuları çevreleyen ve ilk incelemelere göre dokularımızın darbelerden korunmasına yardımcı olan yeni organ, tümör oluşum sürecini daha iyi anlamamızda ve kanserin yayılmasını engellemede bize yardımcı olabilir. Ayrıca bu organın ödem ve iltihaplı hastalıkların oluşumunda da rol oynadığı tahmin ediliyor.