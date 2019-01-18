



2017 Kasım ayında Türkiye’nin ilk VR oyunu olan Kayıp Efsaneler ile bir ilke imza atan Bond Game Studio ekibi, kısa süre önce Oculus Store’da yerini alan yeni VR oyunları Dede Korkut Chronicles ile bir ilke daha imza attı. Samsung Gear VR kullanıcıları için yayınlanan ve Türkiye’nin ilk kapsamlı VR aksiyon macera oyunu olan Dede Korkut Chronicles, Samsung’un da desteğiyle oyunseverlere hikaye tabanlı eşsiz bir deneyim sunuyor.

Orta Asya’nın Masalsı Coğrafyasından Sanal Gerçeklik Dünyasına

2018 yılının son günlerinde UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi’ne alınan Dede Korkut Destanı, dünya çapında adından bahsettirir hale gelmişken, Bond Game Studio Ekibi yayınlandıkları VR oyunla bu mutluluğu ikiye katlıyor.

Oğuz Türklerinin bilinen en eski epik destanı Dede Korkut Hikayeleri’nden ilham alarak, 8 farklı dilde hazırlanan Dede Korkut Chronicles, toplam 12 hikaye arasından Oğuz halkına musallat olan Tepegöz ile kahramanımız Basat’ın destansı mücadelesini konu edinerek tüm dünyadaki oyunseverlerle buluşturuyor.

Daha önce de kültürel öğelerin yer aldığı karakter ve temaları global oyun dünyasına başarılı bir şekilde taşıyan Bond Game Studio ekibi, “Kayıp Efsaneler” puzzle oyununda Hacivat ile Karagöz gibi iki ikonik karakteri ele alarak oyunseverlerin gönlünde taht kurmayı başarmıştı.

Gerçekçi Oyun Dinamikleri ile Sınırları Zorlayan VR Deneyimi

VR teknolojisinin kullanıcılar ve geliştiriciler için sağladığı özgürlük alanın sınırlarını zorlamaktan çekinmeyen Dede Korkut Chronicles, kullanıcılara sanal gerçeklik bağlamında eşsiz bir deneyim vadediyor. Tek bir anlatıcıyla değil, oyundaki tüm karakterlerle diyalog halinde olarak bir masalı yaşayacağınız oyunda, Gear VR kumandasıyla el becerilerinizi de en üst seviyede test etme şansı yakalayacaksınız.

Orta Asya’nın büyülü coğrafyasında Basat karakterine bürünerek Oğuz halkını Tepegöz’ün lanetinden kurtarmaya çalışırken size eşlik edecek olan peri kızıyla birlikte kılıç, kalkan ve arbalet kullanma deneyimi yaşarken bir yandan zorlu bölüm sonu canavarlarıyla mücadele edeceksiniz.

Global normları göz önünde bulundurarak grafik kalitesinden de ödün vermeyen Dede Korkut Chronicles, mobil cihazların işletim sistemlerinin sınırlarını adeta sonuna kadar zorlamaya geliyor diyebiliriz.

Samsung Desteği ile Geliştirilen İlk Türk VR Aksiyon Macera Oyunu

Bond Dijital ajansının bünyesinde kurulan Bond Game Studio, tamamen türk yazılımcı ve tasarımcılardan oluşan bir oyun yapım stüdyosu. Yenilikçi ve dinamik yapısıyla yeni nesil oyun platformlarında yer alacak oyunlar geliştirmek için bir araya gelen ekip, yeni trendlerin peşinden gitmek ve henüz yapılmamış işler ortaya çıkarmak için tüm yeteneklerini ortaya koyuyor.

Türkiye’de mobil cihaz pazarının lideri Samsung’un desteğiyle geliştirilen VR aksiyon macera oyunu Dede Korkut Chronicles, Oculus Go ve Samsung Gear VR mobil platformlarından kullanıcılara sunulmuş durumda. Oyunun yayınlandığı günden itibaren Oculus Store’da öne çıkanlar arasında yer alması, Bond Game Studio ekibinin ilerleyen zamanlarda daha iyi üretimler yapması için kuvvetli bir motivasyon kaynağı oluşturuyor.

Şirinler’in İkonikleşmiş Sesi Nur Subaşı’nın Seslendirdiği Son Oyun

Sesiyle pek çok esere hayat veren ünlü tiyatro ve seslendirme sanatçısı Nur Subaşı’nı birçoğumuz Şirinler’den hatırlıyoruz. 80’ler kuşağı çocuklarının favori çizgi filmi Şirinler’in jeneriğini seslendiren sanatçı, “İyi bir çocuk olursanız, belki Şirinleri bile görebilirsiniz” sözüyle bir nesilin aklına kazınmıştı.

Dede Korkut karakterinin konsept çalışmaları sırasında seslendirme için ilk isim olarak Nur Subaşı’nı düşünen Bond Game Studio ekibi, keyifli bir çalışma sürecinin ardından büyük bir deneyime ortak olduklarının da altını çiziyor. Ünlü sanatçının oyun henüz yayınlanmadan hayata veda etmesiyle beraber, ekip için önemli bir yere sahip olan Dede Korkut Chronicles kendisine ithaf ediliyor.

Merak Uyandıran Kazak Ezgileri: Kamazhai Türküsü

Dede Korkut Chronicles henüz yayınlanmadan önce tanıtım videosu ile büyük bir yankı uyandırmayı başarmış, bu başarının büyük bir payı da içinde yer alan Kazak türküsünün büyüleyici ezgilerine bağlanmıştı.

Orta Asya bölgesinde geçen oyunda kullanılacak müziklerde, bu bölgeye yönelik ezgiler arasında yapılan ciddi bir araştırma sonucunda Kamazhai türküsüne ulaşılıyor. Dinleyen herkesin tüylerini diken diken eden bu eski Kazak türküsü oyunda kullanılmak üzere yeniden düzenlenerek ses sanatçısı Sinem Güngör vasıtasıyla tekrar seslendirildi. Oyunseverler ve müzikseverler için çok yakın zamanda Youtube kanalında oyun içi sahnelerden oluşan bir klip daha yayınlanacak.

Dede Korkut Chronicles Çok Yakında Mobil Platformda

Yakın zamanda oyunun mobil versiyonunun Google Play Store platformunda yayınlanacağının müjdesini veren Bond Game Studio ekibi, bununla birlikte yeni VR oyunlar üretmeye devam edeceğini de belirtti. Böylelikle Kayıp Efsaneler ile başlayıp Dede Korkut Chronicles ile devam eden bu öncü yaklaşımın, geleceğin oyun oynama alışkanlıklarını tamamen değiştirecek olan VR deneyiminde, başka yerli üreticiler için de örnek olması bekleniyor.

Dede Korkut Chronicles oyununa burada ki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.



