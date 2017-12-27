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Mobil uygulamalar ve hizmetler için artık “Vergi” ödeyeceksiniz

27 Aralık 2017
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Maliye Bakanlığı tarafında yeni bildiride, uygulama mağazaları, müzik mağazaları ve alan adı hizmetleri için KDV mükellefi başlıyor. Bankalar her alışverişi artık Maliye’ye bildirecek.

Maliye Bakanlığı, son yapmış olduğu açıklamayla beraber ücretli uygulamalar ve internet üzerinden hizmet satışı yapan şirketler için KDV mükellefiyeti getiriyor. Uygulamaya uymayan veya kendini dışta tutanlara ise cezai işlem uygulanacak.

Bu yeni açıklama, yurt dışı uygulamaları ve hizmetleri de kapsıyor. Bundan böyle her hizmet veya ücretli uygulama alışverişinde vergi ödemek zorundasınız.

Bu yeni taslak, ödemeler arası aracı olan banka veya sanal para ve ödeme kuruluşları tarafından üç ayda bir rapor zorunluluğu getirecek. Bankanın sunduğu raporlardan sonra maliye KDV mükellefiyeti ile ilgili bilgi verirken, son kararını bildirecek.

Mobil uygulamalar ve hizmetler için artık "Vergi" ödeyeceksiniz

Harun Ünal

Webmaster and Editör
Mobil uygulamalar ve hizmetler için artık "Vergi" ödeyeceksiniz

Harun Ünal (Tümünü Gör)

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