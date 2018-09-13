iPhone Xs’in Akıllı HDR Kamerası ve Özellikleri

Apple’ın yeni iPhone’ları tanıtması ile birlikte yeni HDR kamera sistemini de tanıtmış oldu. Birçoközelliğe sahip kameraları inceliyoruz.

iPhone Xs’in arka yüzünde 2 adet 12 MP lik kamera bulunuyor. Bu kameralara gelişmiş “True Tone” flaş eşlik ediyor. Kameralardan biri, geniş açılı objektife, f/1.8 diyaframa, yepyeni bir sensör ve 6 elemanlı bir objektife sahip. Aynı zamanda kameranın Optik Görüntü Sabitleme (OIS) özelliği de bulunuyor. Ortada yer alan flaş ise gelişmiş titreşim tespit sistemine sahip. Diğer kamera ise tele objektif, f/2.4 diyafram, OIS, 6 elemanlı lens ve 2x optik zoom özellikleri bulunuyor.



Ön yüzde ise F/2.2 diyaframa sahip olan 7MP kamera (RGB) bulunuyor. Ön yüzde “gelişmiş görüntü sensörü”, global obtüratör ve IR lens; yapılandırılmış bir ışık vericisi, mikro projeksiyon lensi ve Dot projektör yer alıyor. Phil Schiller son teknoloji full frame kameraları ve en pahalı lensleri incelediklerini belirterek; “Akıllı HDR” fotoğraf çekme özelliği sayesinde bir fotoğraf çektiğinizde, onun üzerinde trilyon tane işlem yapılabildiğinden bahsediyor.

Schiller, yeni kamera sistemiyle ilgili sözlerine şu şekilde devam ediyor “Bu kamera sistemi, Lytro kamera sistemi ile mümkün olandan farklı olarak, farklı alan derinliklerini simüle edebilir. Bu kamera sistemi, videolar için stereo ses yakalayabilir. Ayrıca ton eşleme, otomatik odaklama ve otomatik pozlama; daha önce olduğundan daha iyi gölge ayrıntıları, daha iyi vurgulama ayrıntıları ve renk oluşturma özellikleriyle çalışıyor.”



