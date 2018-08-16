Genç hacker, Apple’da ‘çalışabilmek’ için şirketten 90 GB özel bilgi çaldı!





Avustralyalı bir genç, ne kadar becerikli olduğunu göstermek ve Apple‘da çalışabilmek için şirketten 90 GB özel veri çaldı.

Apple, Microsoft ve Google gibi şirketlerde çalışabilmek için yalnızca iyi bir okuldan mezun olmanın yeterli olmadığını, tecrübe ve yapılanlarla yeteneğin kanıtlanması gerektiğini herkes bilir. Bu durumdan haberdar olan ve Apple’da çalışmak isteyen Avustralyalı bir genç, neler yapabildiğini gösterebilmek için şirket ağından 90 GB özel veri çaldı.

The Age tarafından paylaşılan haber, Avustralyalı gencin bir senelik süre içerisinde birçok kez Apple’ın özel ağına sızmayı başardığını ve birkaç sefer buradan veri indirdiğini ortaya koydu. Toplam 90 GB boyutundaki verilerin arasında kullanıcıların hesap bilgileri de yer alıyor. Ancak hesap bilgileri arasında kredi kartı bilgileri veya adres bilgileri gibi özel detayların yer alıp almadığı henüz net değil.

Birkaç sefer arkasında iz bırakmadan ağdan ayrılmayı başaran genç, ebeveynlerinin evinden ağa gerçekleştirdiği son ziyaret sırasında yakalandı. Apple çalışanları, gencin “hack hack hack” olarak isimlendirilmiş bir dosyada indirdiği verileri sakladığını tespit etti ve durumu polise haber verdi. Polis, gence ait olan iki dizüstü bilgisayara, telefona ve hard diske el koydu. Bunların yanı sıra gencin bir çeşit yazılım kullandığı, ağ içerisinde yakalanmamak için bu yazılımdan yardım aldığı bilgisi paylaşıldı. Ancak yazılımın nasıl işlediği ve ağ içerisindeki kişiyi hangi şekilde sakladığı henüz bilinmiyor.

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