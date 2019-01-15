Akıllı Telefonlar Üzerinden Yeni Bir Dolandırıcılık Yöntemi Daha Gelişti

Akıllı Telefon üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi "Kargonuz var" diye yapılan aramalara dikkat edin!

Mobil telefon üzerinden yapılan dolandırıcılıklar, son yıllarda daha da popüler oldu. Artık alışkın olduğumuzu düşündüğümüz bir yöntem olan kendilerini telefon üzerinden 'polis, jandarma' olarak tanıtarak insanları mağdur eden bu tür dolandırıcılıklara bir yenisi daha eklendi.

Yöntem ise şu şekilde: Telefonunuza, "Kargonuz var. Kapınızdayız ama evde kimse yok." benzeri bir SMS geliyor. Bu numara bazen sizi arayıp geri kapatabiliyor. Şayet bu numaraya geri dönüş yaparsanız, cep telefonu operatörünüz her 7 saniye için 25 liralık bir fatura çıkarıyor.

Gelen SMS'in içinde 800'lü bir numara bulunuyor. Şayet bu numaraya dönüş yaparsanız, sohbet hattı mantığı ile çalışan bu hat üzerinden size her 7 saniyede 25 TL gibi bir ücret yansıtılıyor. Bu yöntem ile ilgili olarak ilk ihbarın Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne geldiği, devamında ise İstanbul, Diyarbakır, Kayseri, İzmir, Ankara, Adana gibi birçok ilde polise ihbarların arttığı belirtildi.

Dikkatli olmanızı ve bu tip SMS'leri itibar ederek geri dönüş sağlamamanızı Öneririz.